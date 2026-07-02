TMO 21 günde rekor alım yaptı: 1 milyon ton ürün alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2026 hasat döneminde kısa sürede rekor seviyede alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yumaklı, TMO’nun yalnızca 21 gün içinde 1 milyon ton ürün aldığını, toplam alım miktarının ise 2 milyon tona ulaştığını belirtti.

21 GÜNDE 1 MİLYON TONLUK REKOR ALIM

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen hasat programında konuşan Yumaklı, TMO’nun üreticiden kısa sürede yüksek miktarda ürün aldığını vurguladı. Bakan, bu rakamın kurum tarihi açısından rekor niteliğinde olduğunu ifade etti.

“BU YIL ÜRETİMDE GÜÇLÜ ARTIŞ BEKLİYORUZ”

Yumaklı, 2026 hasat dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede bu yıl verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Buğday ve arpada önemli artış öngördüklerini belirten Yumaklı, toplam bitkisel üretimin 140 milyon tona ulaşabileceğini kaydetti.

TMO ÜRETİCİNİN YANINDA OLACAK

TMO’nun piyasa regülasyonu yapan bir kurum olduğunu hatırlatan Yumaklı, hem üreticiyi koruma hem de tüketiciyi gözetme hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Kurumun Türkiye genelinde 650 noktada alım yaptığını ifade etti.

ÖDEMELER VE DESTEKLER

Bakan Yumaklı, üreticilere yapılan ödemelerin 21’inci günden itibaren başlatıldığını ve bugüne kadar 2 milyar liranın hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ödemelerin 45 günü aşmayacağını da vurguladı.

TARSİM VE İKLİM UYARISI

İklim değişikliği riskine dikkat çeken Yumaklı, üreticilere TARSİM sigortasını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Devletin sigorta primlerinin büyük kısmını karşıladığını hatırlattı.

MERA ISLAHI VE TARIMSAL YATIRIMLAR

Kırıkkale’de yürütülen mera ıslah projelerine de değinen Yumaklı, verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek sürdürülebilir tarım hedefini vurguladı.