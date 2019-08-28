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Tokat’ta damadın arkadaşlarından ilginç gelenek

Zile ilçesinde yapılan köy düğününde asırlık geleneklerden kartal oyunu geceye renk kattı.

İHA | 28.08.2019 - 15:24..
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Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Hacılar köyünde İsa ve Gamze Çerçi çiftinin düğününde köyün asırlık geleneği gereği damada takım elbisesi havuz başında giydirildi.

Köyde yapılan düğünde ise damadın kadın kılığında giren arkadaşları oyun havaları eşliğinde oynadı.

YERDE YATAN KİŞİLERİN GİYSİLERİ PARÇALANIYOR

Yerde yatan şahsın kıyafetinden bir parça koparan kişinin yaptığını diğer oyuna katılanların da yapmasıyla renkli görüntüler yaşandı. Oyun yerde yatan kişinin giysilerinin parçalandıktan sonra üzerine çocukların bindirilmesiyle sona erdi.
Damadın Babası Alaattin Çerçi asırlık geleneklerine uygun olarak düğünlerini yaptıklarını kaydetti.Tokat’ta damadın arkadaşlarından ilginç gelenek

DAMAT HAKKARİ'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA YARALANMIŞTI

Hakkari’de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1.5 ay önce şarapnel parçası ile yaralandığını ve tedavi sürecinden sonra düğünü yapma kararı verdiklerini ifade eden Uzman Çavuş İsa Çerçi, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Mutluluğumu yaşıyorum. Kartal oyununun en ilginç yeri gelip yerde yatan kişinin üzerini yırtmaları, ısırmaları. En baştaki kişi ne yaparsa arkasındaki arkadaşlarda onu yapıyorlar" diye konuştu.
Tokat’ta damadın arkadaşlarından ilginç gelenek


Tokat’ta damadın arkadaşlarından ilginç gelenek

Tokat’ta damadın arkadaşlarından ilginç gelenek

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