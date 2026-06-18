Tokat'ta heyelan korkusu: Mahalle sakinleri evlerine giremiyor

Tokat’ta etkili olan yağışların ardından Karadere köyü Yukarı Mahalle’de ortaya çıkan zemin bozulmaları, bölge halkını endişeye sürükledi.

Özellikle yamaç alanlarda meydana gelen çatlakların evlere doğru ilerlemesi, olası bir heyelan riskini gündeme taşıdı.

YAĞIŞLAR SONRASI ZEMİNDE CİDDİ BOZULMA

Yaklaşık bir ay önce yaşanan yoğun yağış ve sel olaylarının ardından bölgede toprak yapısında ciddi deformasyonlar oluştu. Mahalle yolunda derin yarıklar meydana gelirken, evlerin üst kesimlerinde bulunan arazilerde de genişleyen çatlaklar dikkat çekti.

Zamanla büyüyen bu çatlakların yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi, mahallede yaşayan vatandaşların tedirginliğini artırdı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRMEYE ÇEKİNİYOR

Bölge sakinleri, heyelan riskinin giderek arttığını belirterek evlerine girmekte tereddüt ettiklerini ifade etti. Özellikle yağışlı havalarda zemindeki hareketliliğin daha da belirgin hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, gece saatlerinde büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.

Mahallede yaşayanlar, olası bir toprak kaymasının evleri doğrudan tehdit ettiğini ve bu nedenle güvenli alan arayışına girdiklerini belirtti.

“HER GEÇEN GÜN KORKU ARTIYOR”

Vatandaşlar, yaklaşık bir aydır endişe içinde yaşadıklarını ve durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade etti. Yağışların etkisiyle çatlakların genişlediğini söyleyen bölge halkı, özellikle geceleri uyumakta zorlandıklarını aktardı.

Evlerin hemen üst kısmında yer alan toprak hareketliliğinin ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan mahalle sakinleri, kalıcı bir çözüm talep etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bölgede yaşayan vatandaşlar, mevcut durumun artık günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek yetkililerden acil inceleme ve önlem alınmasını istedi. Heyelan riskine karşı kalıcı bir çalışma yapılmadığı sürece yaşamın giderek zorlaştığını ifade ettiler.

Mahalledeki tedirgin bekleyiş sürerken gözler, bölgeye yapılacak teknik inceleme ve olası tahliye kararlarına çevrildi.