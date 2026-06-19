Tokat'ta iş makinesinin hidrolik borusu patladı: Hayatını kaybetti
Zile ilçesinde iş makinesinin hidrolik borusunun patlaması sonucu yaralanan 19 yaşındaki Yusuf Poyraz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Reşadiye köyünde, iş makinesinin hidrolik borusu patladı.
Patlamanın etkisiyle iş makinesinin ağız kısmında bulunan cam takviyeli polietilen borunun üzerine yuvarlanan Yusuf Poyraz, boru ile park halindeki tırın dorsesi arasında sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Poyraz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Yusuf Poyraz, hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)