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Tokat'ta Ramazan davulcusuna mahalleliden sürpriz

Ramazan ayının 15. gününden itibaren bahşiş toplamaya başlayan Ramazan davulcusuna sürpriz karşılama yapan mahalle sakinleri, davulcuyu omuzlarda taşıdı.

İHA | 21.05.2019 - 08:32..
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Anadolu kentlerinden Tokat’ta, 11 ayın sultanı Ramazan ayında gelenekler yaşatılıyor.

Sahurda davul çalarak oruç tutanları sahura kaldıran Ramazan davulcuları, Ramazan ayının 15. gününden itibaren iftardan sonra bahşiş toplamak için kapı kapı geziyor.

"EN BÜYÜK DAVULCU BİZİM DAVULCU"

Behzat Bulvarı Akdeğirmen Mahallesi'nde 25 yıldır Ramazan aylarında davul çalan Mustafa Koçyiğit de zurnacı Servet Karataş ile birlikte, bahşiş toplamaya çıktı. Konfetilerle karşılanan davulcu, ‘En büyük davulcu bizim davulcu’ tezahüratları ile omuzlarda taşındı. Gençlerin omuzlarında davul çalmaya devam eden Koçyiğit, unutulmaz bir gece yaşadı.

Tokat'ta Ramazan davulcusuna mahalleliden sürpriz

Tokat'ta Ramazan davulcusuna mahalleliden sürpriz ViDEO

MAHALLELİ DAVULCUYLA EĞLENDİ

Daha sonra vatandaşlar kaldırım üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlenirken, iftar programından dönerken halay çeken gençleri gören Vali Ozan Balcı ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan aracı durdurdu. Ramazan davulcusuna bahşiş veren Vali Balcı, gençlere de kitap hediye etti. Bir dondurmacının dondurma ikramını da geri çevirmeyen Vali Balcı, çocuklara ve davul zurna ekibine dondurma ikram etti.

Tokat'ta Ramazan davulcusuna mahalleliden sürpriz

"YOLDAN GEÇERKEN FARK ETTİĞİM BU GÜZEL MANZARAYI PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Vali Balcı, Tokat’ın tarihi ve doğasının yanı sıra kültürü ile Türkiye’nin seçkin şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Tokat’ta Ramazan ayrı bir güzel geçiyor. Ramazan ayının 15. gününden sonra davulcular bahşişlerini almaya başlıyor. Bende yoldan geçerken fark ederek bu güzelliği paylaşmak istedim. Bu tür kültürel özelliklere sahip çıkmak lazım. Bunlar milletleri millet yapan özelliklerdir, şehri şehir yapar. Kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından önemlidir. Güzel bir geleneği Tokat yaşatıyor, yaşatmaya da devam edilmeli.” dedi.

Tokat'ta Ramazan davulcusuna mahalleliden sürpriz

Tokat'ta Ramazan davulcusuna mahalleliden sürpriz

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