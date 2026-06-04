Tokat'ta uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesi kırsalında bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Aracın şoförü hayatını kaybetti.
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Tokat Reşadiye'ye bağlı Sazak köyü mevkiinde 42 yaşındaki Metin Behram (42) yönetimindeki 06 TJY 28 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıktı.
Araç, yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı.
Ağaca çarparak duran araç hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Behram'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)