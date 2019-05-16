TOKİ Ağrı'da hak sahiplerini kurayla belirledi

TOKİ'nin 50 sosyal konut projesinin kuraları bugün Ağrı için çekildi. Ağrı merkez Yolugüzel Toplu Konut Projesinin konut alma hakkı ve konut belirleme kuraları gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Noter huzurunda gerçekleşen kura törenine başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş katıldı.

KURALAR ÇEKİLDİ

Kura çekişişinden önce 2 + 1 konutların kuraya kalmadığını, bütün başvuruların hak sahibi olduğu bilgisi hak sahiplerine verilirken, 3+1 200 adet konut için toplamda 267 kişi başvuruda bulundu.

Başvuruların engelli, emekli ve diğer olmak üzere üç kategoride alındığı kura çekilişinde, başvuru yapan 267 kişiden 200 kişi ev sahibi olma şansına sahip oldu.