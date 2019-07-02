TOKİ, Başakşehir Ayazma'da hak sahiplerini belirleyecek

TOKİ'nin kira sahibi olur gibi ev sahibi olma projesi, tüm Türkiye tarafından oldukça beğenildi ve talep gördü.

AYAZMA PROJESİNİN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLACAK

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında, bugün bir kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu kez Başakşehir Ayazma projesinin hak sahipleri belli olacak.

EN DÜŞÜK TAKSİT BEDELİ 793 LİRA

Projeye belirtilen tarih aralığında toplam 23 bin 533 başvuru gerçekleşti. Ayazma projesinde talep toplanan 2+1 konutlar 238 bin lira, 3+1 konutlar 399 bin liradan satışa sunuldu.

Proje için ödenecek en düşük peşinat bedeli 28 bin 60 lira, en düşük taksit bedeli 793 lira olarak belirlendi.