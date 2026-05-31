'Tosbağa' sözü boşanmada kritik oldu: Yargıtay'dan tazminat onayı

Bir boşanma davasında taraflar arasında geçen hakaret içerikli sözler, yargı sürecinin seyrini belirledi.

Yerel mahkemeden Bölge Adliye Mahkemesi’ne, oradan da Yargıtay’a taşınan dosyada, eşler arasındaki ifadeler “kusur” değerlendirmesinde belirleyici oldu.

TARTIŞMALAR VE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Bursa’da görülen davada kadın, eşinin kendisine yönelik psikolojik ve sözlü şiddet uyguladığını, ailesiyle iletişimini engellediğini ve ev içi sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü.

Erkek ise eşinin baskın karaktere sahip olduğunu, evlilikte olağan dışı bir durum bulunmadığını savunarak boşanma talebinin reddini istedi.

“TOSBAĞA, KEDİ” İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Aile Mahkemesi değerlendirmesinde, erkeğin eşine “tosbağa” ve “kedi” gibi ifadeler kullandığı tespit edildi. Mahkeme, bu sözleri ağır kusur kapsamında değerlendirerek erkeği daha sorumlu buldu.

Kadının ise karşılıklı tartışmalar sırasında erkeğe yönelik bazı ifadeler kullandığı ve ev içi sorumluluklarda eksiklikleri olduğu belirtildi.

MAHKEME: ERKEK AĞIR, KADIN AZ KUSURLU

Yerel mahkeme, erkeğin hem ekonomik yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediğine hem de sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

Kadının ise kusurunun daha hafif olduğu değerlendirilerek tarafların kusur oranları farklı şekilde belirlendi.

TAZMİNAT KARARI İSTİNAFTA DEĞİŞTİ

Kararın ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, ekonomik ve sosyal koşullar ile evlilik sürecini dikkate alarak tazminat miktarlarını yetersiz buldu.

Bu kapsamda kadın lehine tazminat miktarları artırılarak 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Son aşamada dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna hükmederek erkeğin temyiz talebini reddetti ve kararı onadı.

KÜÇÜK GÖRÜNEN SÖZLER BÜYÜK HUKUKİ SONUÇLAR DOĞURDU

Karar, evlilik içi iletişimde kullanılan ifadelerin boşanma davalarında “kusur” değerlendirmesinde ne kadar belirleyici olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Mahkeme süreci, küçük görülen sözlerin dahi ciddi tazminat sonuçları doğurabileceğini gösterdi.