Toyota artık Japonya'nın en değerli şirketi değil: Softbank zirveye yerleşti

Tokyo borsasında işlem gören SoftBank hisseleri tek günde yüzde 14 oranında değer kazanırken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 46 trilyon yen seviyesinde kalan otomotiv devi Toyota'yı aşmayı başardı.

Masayoshi Son liderliğindeki şirket, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez bu zirveye yerleşmiş oldu.

20 YIL SONRA GELEN BÜYÜK BAŞARI

Yıl başından bu yana hisselerinde yüzde 90'ın üzerinde artış gören teknoloji devi, en son 2000 yılındaki dot-com balonu döneminde Toyota'yı geçebilmişti.

Aynı dönemde Toyota'nın hisselerinin yüzde 10'dan fazla gerilemesi, finans piyasalarındaki yatırım rotasının yapay zekaya kaydığını net bir şekilde gösteriyor.

FRANSA'YA 87 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

SoftBank'ın piyasa değerindeki bu muazzam sıçramanın arkasında agresif yapay zeka hamleleri yatıyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Fransa'da yapay zeka veri merkezleri inşa edebilmek için 87 milyar dolara kadar devasa bir yatırım planladığını açıklayarak yatırımcıların yoğun ilgisini topladı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a yaklaşık 65 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunan şirketin, ekim ayında OpenAI'daki payını yüzde 13 seviyesine çıkarması bekleniyor.

Ayrıca portföyünde yer alan çip tasarım devi Arm Holdings'in hisselerindeki güçlü yükseliş de SoftBank'ın büyümesine büyük bir ivme kazandırdı.

JAPONYA'DA TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Yapay zeka devrimi Japonya'daki kurumsal dengeleri tamamen değiştiriyor.

SoftBank'ın liderliğe yükselmesinin yanı sıra, bellek üreticisi Kioxia Holdings de yaklaşık 40 trilyon yenlik piyasa değeriyle Mitsubishi UFJ'yi geride bırakarak ülkenin en değerli üçüncü şirketi konumuna yerleşti.