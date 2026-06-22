Toyota'nın yeni CEO'su düğmeye bastı: Model sayısı azaltılacak

Japon otomotiv devi Toyota'nın yeni patronu Kenta Kon, şirketin kronik sorunlarını çözmek amacıyla ürün gamını daraltmayı hedefliyor.

Yapılan incelemeler neticesinde mühendislerin çok geniş bir model yelpazesine yayılarak fazla zorlandığı ve bunun maliyetleri artırdığı tespit edildi.

ELEKTRİKLİ MODEL PROJESİ DURDURULDU

Sadeleşme adımları kapsamında, lüks yan marka Lexus'un LF-ZC adlı elektrikli sedan modelinin üretim planları pazar dalgalanmaları nedeniyle rafa kaldırıldı.

Buna karşın, dayanıklılığıyla bilinen 42 yıllık efsanevi SUV modeli Land Cruiser 70 Serisi revizyonlar alarak satılmaya devam edecek.

HİBRİT ÜRETİMİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Görevinde iki ayı geride bırakan Kenta Kon'un temel önceliklerinden biri de hibrit araç üretim kapasitesini artırmak olacak.

Şirket, tüm yatırımı sadece elektrikli araçlara yapmak yerine benzinli, hibrit, PHEV ve dizel seçenekleri bir arada sunmayı sürdürecek.

Yeniden yönetim kurulu başkanı seçilen Akio Toyoda ise elektrikli araçların küresel pazar payının yüzde 30'u aşmayacağını öngörüyor.

Sektör elektrikli modellere yönelirken Toyoda, içten yanmalı motorları savunan az sayıdaki isimden biri olarak kaldığını ifade ediyor.