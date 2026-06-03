Trabzon-Bayburt kara yolu heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı
Trabzon Araklı'da yaşanan heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt kara yoluna kaya parçaları düştü. Yol çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.
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Sabah saatlerinde Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik Mahallesi’nde, heyelan meydana geldi.
Heyelan sonucunda Trabzon-Bayburt kara yoluna, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü.
KUYRUK OLUŞTU
Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyrukları oluştu.
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı.
Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)