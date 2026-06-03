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Trabzon-Bayburt kara yolu heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı

Trabzon Araklı'da yaşanan heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt kara yoluna kaya parçaları düştü. Yol çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

DHA DHA
Trabzon-Bayburt kara yolu heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı
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Sabah saatlerinde Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik Mahallesi’nde, heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucunda Trabzon-Bayburt kara yoluna, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü.

KUYRUK OLUŞTU

Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyrukları oluştu.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı.

Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)