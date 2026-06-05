Trabzon Uzungöl'e ziyaretçi akını

Trabzon Çaykara Uzungöl'de ziyaretçiler, doğanın keyfini sürüyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor.

Uzungöl'de, güneşin yüzünü göstermesiyle bölgeye akın eden ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarasında yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Turizm işletmeci Mehmet İnan, artan taleplerle yaz sezonunun yoğun geçeceğini ön gördüklerini belirterek, "Bu sene kış aylarından son yılların en büyük kar yağışlarıyla karşılaştık. Gerçekten dağlarda muhteşem bir kar yağışı oldu.

Bunun neticesinde de ilkbahar suları coşkun bir şekilde gelmeye başladı. Dereler coştu, muhteşem bir tabiat var. İnşallah bu sene sezondan da umutluyuz. Özellikle temmuz-ağustos ayları için ciddi talepler gelmeye başladı.

Umutluyuz ve güzel bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Kurban Bayramı yoğunluğunun ardından yine yoğunluğumuz devam ediyor.

Uzungöl’de yamaç paraşütü yapılabilir, yüksek dağlara tur yapılıyor. Hava ne sıcak ne de çok soğuk. Misafirlerimiz güzel zaman geçirebilir. Aslında mevsim olarak tam zamanı diye düşünüyorum" dedi.

"HUZUR DOLU BİR ORTAM"

Uzungöl’e ilk kez geldiğini ifade eden Mine Çelik, "İstanbul’dan buraya ilk kez geliyorum, havası ve suyu çok güzel. Sessizlik ve doğa beni çok etkiledi. Huzur dolu bir ortam, turla geldik etrafı dolaşıyoruz.

Trabzon çok güzel bir yer. Seneye annem ve kardeşimle de geleceğim. Herkesin gelmesini öneririm. Hava çok güzel, serin doğası gereği biraz da esiyor" diye konuştu.

Almanya’dan geldiği Uzungöl’e hayran kalan Gonca Kacerova, "Almanya’dan geliyorum. Uzungöl harika bir yer. Doğası ve suyu çok güzelmiş. Çok sakin, havası çok temiz. Güneşi de güzel yemekleri de güzel. Mutlaka gelinmeli" dedi.

"BURAYA GELEN DERŞARJ OLUR"

Uzungöl’deki sakin ortamın kendisine iyi geldiğini belirten Şevket Polat ise "Diyarbakır’dan geldim. Karadeniz’in insanları sevecen, yemekleri de güzel. Doğasını da çok beğendim.

Buraya geç geldiğime pişmanım açıkçası. Büyükşehir karmaşası yok, sakinlik var. Buraya gelen deşarj olur; havası da mükemmel, herkes ortamın tadını çıkartıyor" diye konuştu.