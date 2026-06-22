Trabzon'da kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü
Arsin ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 14 yaşındaki oğlu Yunus'u kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 45 yaşındaki baba Fatih Kurutçu, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Fatih Kurutçu kaldırıldığı hastanede 'Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi, oğlunun tedavisi devam ediyor.
Trabzon'un Arsin ilçesinde, sahilde ailesiyle gezintiye çıkan Yunus Kurutçu, denize girdi.
Bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan çocuğunun çırpındığını gören Fatih Kurutçu, oğlunu kurtarmak için suya atladı.
BABA VE OĞLU ÇEVREDEKİLERCE KURTARILDI
Baba da akıntıya kapılınca çocuğuyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden çevredekiler, denize girip baba ve oğlunu sudan çıkardı.
TÜM MÜDAHLELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Görevlilerin ilk müdahalede bulunduğunu baba ve oğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatih Kurutçu, hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ÇOCUĞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yunus Kurutçu'nun da aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi.
'Babalar Günü'nde ölen Fatih Kurutçu'nun cenazesinin, bugün ilçenin Başdurak Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.