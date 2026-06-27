Trabzon'da TS Club'ın 26. şubesi açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde TS Club'ın 26. mağazası törenle açıldı.

Çarşı Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında konuşan Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, günümüz futbolunda kulüpler için forma satışının bilet satışı kadar önemli hale geldiğini vurguladı.

"ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK"

TS Club mağazalarının Trabzonspor ekonomisine kattığı değeri belirten Aşık, "Bugün forma satışlarından elde edilen gelirler neredeyse bilet gelirleriyle yarışır seviyeye geldi. Kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından biri lisanslı ürün satışlarıdır. Trabzonspor bugün 26. mağazasını açıyor. İnşallah bu sayı 50'ye, 100'e ulaşacak. Türkiye'nin dört bir yanında açılacak mağazalar kulübümüze çok ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak." dedi.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ise tüm taraftarları TS Club mağazasından alışveriş yapmaya davet ederek, şunları kaydetti:

“Bu mağazalardan herkes alışveriş yapmalı ki kulübümüz daha güçlü bir şekilde yoluna devam etsin. Dünyanın en büyük şehir kulübü olduğumuzu taraftarlarımızın desteğiyle göstermek istiyoruz. İnşallah herkesi birer forma almaya ve kulübümüze destek vermeye davet ediyoruz. TS Club Mumhane Mağazamızın Trabzonspor'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Açılışa, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Fatih Solak ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlar katıldı.