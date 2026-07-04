Trabzonspor'un yeni yıldızından Arjantin'e harika gol

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Trabzonspor'un yeni yıldızı Sidny Lopes Cabral, Yeşil Burun Adaları formasıyla Dünya Kupası'nı salladı.

23 yaşındaki sol bek, son 32 turunda karşılaştıkları Arjantin'e mükemmel bir gol attı.

Karşılaşmanın 103. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla fileleri havalandıran Sidny Cabral, Arjantin karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

TRABZONLU CABRAL'IN MÜTHİŞ GOLÜ KUPAYA DAMGA VURDU!

Genç yıldızın golü, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken turnuvanın en güzel gollerinden biri olarak gösterildi.

Trabzonspor, Cabral'ı 4 Haziran'da Benfica'dan 7 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

İşte Cabral'ın müthiş golü...