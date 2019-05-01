Trafik kameralarını martılar sabote etti

İngiltere'de iki martı, otoyol trafiğini denetleyen kameraların önüne konarak görüntü alınmasını engelledi.

Transport for London (TfL) yetkilileri resmi Twitter hesabından bu kuşların görsellerini paylaştı. Martıların fotoğrafları büyük beğeni kazanınca sosyal medyada viral oldu.

MARTILAR GÖRÜNTÜ ALIMINI ENGELLEDİ

TfL yetkilileri yaptıkları kontrollerde martı cinsi iki kuşun sürekli trafik kontrol kameraları önüne konup, poz verdiğini fark etti. Yetkililer olayın defalarca tekrarlanması üzerine kuşlara Graeme ve Steve adını koydu ve görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Yetkililer görsellerin altına bir de kinayeli bir mesaj bırakarak "Kameralarımız genellikle Londra'daki trafiği kuş bakışı olarak gösterir. Yeni mesai arkadaşlarımız Graeme ve Steve'e 'gaga zamanlarında' (trafiğin yoğun olduğu saatlere gönderme yapıyor) yardım ettikleri için teşekkür ediyoruz." notunu paylaştı.

İnternetteki birçok kullanıcı da Transport for London'dan gelen bu ilginç paylaşımın altına yüzlerce yorum yaptı.