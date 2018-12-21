taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki genç, organ bağışı ile umut bekleyen hastalara hayat verdi.

DHA | 21.12.2018 - 19:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara can aşısı olan 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Taş için, bugün ikindide Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Taş'ın cenazesine öğretmenleri, sınıf arkadaşları, ailesi, yakınları ve seveneri katıldı.

Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı

ARKADAŞLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Arkadaşları, Taş'ın Türk bayrağı serilen tabutunun başında gözyaşı döküp, çiçekler bıraktı. Kılınan namazın ardından Taş'ın cenazesi, Sığırtmaçlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan Taş'ın okuldaki sırası da boş bırakılıp, üzerine fotoğrafı ile çiçek konuldu.

Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

47
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

0
Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

0
Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

0
Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya

Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir