Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara can aşısı olan 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Taş için, bugün ikindide Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Taş'ın cenazesine öğretmenleri, sınıf arkadaşları, ailesi, yakınları ve seveneri katıldı.
ARKADAŞLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ
Arkadaşları, Taş'ın Türk bayrağı serilen tabutunun başında gözyaşı döküp, çiçekler bıraktı. Kılınan namazın ardından Taş'ın cenazesi, Sığırtmaçlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan Taş'ın okuldaki sırası da boş bırakılıp, üzerine fotoğrafı ile çiçek konuldu.