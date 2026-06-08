Trafikteyken toplantıya katılma dönemi başlıyor: Google Meet Android Auto'ya geldi

Yaklaşık iki ay önce ilk ipuçları verilen Google Meet entegrasyonu, araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde resmi olarak aktif hale geldi.

Araç kontrol paneline giriş yapan kullanıcılar, "Meet kullanılabilir" bildirimi eşliğinde sisteme erişim sağlayabiliyor.

İLK KULLANIM İÇİN UYGULAMANIN YENİDEN BAŞLATILMASI GEREKİYOR

Özelliğin sorunsuz çalışabilmesi için kullanıcıların ilk çalıştırmada akıllı telefonlarındaki Google Meet uygulamasını açıp yeniden başlatması gerekiyor.

Kurulum süreci oldukça basit bir şekilde tamamlanırken, Workspace hesapları için de herhangi bir erişim kısıtlamasıyla karşılaşılmıyor.

Sistem içerisinde planlanmış aramalar için bir sekme ve daha önce aranan kişilerin yer aldığı bir geçmiş sekmesi bulunuyor.

Sürüş güvenliğini riske atmamak adına sistemde görüntülü akış desteği sunulmuyor ve uygulama normal bir telefon araması gibi çalışıyor.

Görüşme başladığında telefon, kamerayı kapatarak arayüzü sadeleştiren "Hareket Halinde" moduna otomatik olarak geçiş yapıyor.

Bu modda araç ekranındaki el kaldırma özelliği kaybolsa da kullanıcılar sesi kapatabiliyor veya Bluetooth aksesuarlarına bağlanabiliyor.

Anlık toplantı bağlantılarına katılabilmek için görüşmenin Android Auto bağlantısından önce doğrudan takvime eklenmesi gerekiyor.

Yaygın olarak dağıtılan bu yeni özellik, Google Meet v361.0.92 ve Android Auto v16.8 sürümleri üzerinden kullanıma sunuldu.