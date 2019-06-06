Traktörün altında kalan Hira öldü

Çaycuma ilçesinde, üvey babası Gökhan M. ile tarlaya giden Hira Yücesan, iddiaya göre, bu sırada traktörün römorkunun altına girdi.
TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI
Küçük kızı fark etmeyen Gökhan M., traktörü çalıştırdı. Tekerleğin üzerinden geçtiği Hira, ağır yaralandı.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Yakınlarının hemen alıp, araca bindirerek, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürmek istediği Hira, yolda yaşamını yitirdi.
Hira Yücesan'ın cenazesi, bugün Şenköy Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.