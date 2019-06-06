taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8184
Euro
6.5985
Altın
1343.1
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.343

Traktörün altında kalan Hira öldü

Zonguldak'ta üvey babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hira Yücesan, yaşamını yitirdi.

DHA | 06.06.2019 - 15:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çaycuma ilçesinde, üvey babası Gökhan M. ile tarlaya giden Hira Yücesan, iddiaya göre, bu sırada traktörün römorkunun altına girdi.

TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

Küçük kızı fark etmeyen Gökhan M., traktörü çalıştırdı. Tekerleğin üzerinden geçtiği Hira, ağır yaralandı.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının hemen alıp, araca bindirerek, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürmek istediği Hira, yolda yaşamını yitirdi.

Hira Yücesan'ın cenazesi, bugün Şenköy Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

120
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

171
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

537
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

358
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

156
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir