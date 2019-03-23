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Traktörün altından 36 saat sonra çıktı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.

İHA | 23.03.2019 - 11:58..
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Kaza Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi.

Traktörün altından 36 saat sonra çıktı

36 SAAT SONRA BULUNDU

Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Traktörün altında kalan şahıs 36 saat sonra kurtarıldı İZLE

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Traktörün altından 36 saat sonra çıktı

Traktörün altından 36 saat sonra çıktı

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