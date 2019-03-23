Traktörün altından 36 saat sonra çıktı

Kaza Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi.
36 SAAT SONRA BULUNDU
Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu.
Traktörün altında kalan şahıs 36 saat sonra kurtarıldı İZLE
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.