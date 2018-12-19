Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

GÜZEL MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI

Bölgede, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle, tarihi Edirne'deki Selimiye Camii ve çevresinde, Tekirdağ'daki Atatürk Anıtı'nda güzel görüntüler oluştu.

DÖRT İLÇEDE OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı, Edirne'nin Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçeleri ile Tekirdağ Malkara'da okulları tatil ettirdi.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Öte yandan İstanbul'da dünden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına bu akşam yerini kara bırakack.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün akşam saatlerinde Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.