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Trakya'daki sağanak ve rüzgar yağış hayatı felç etti

Yağışla birlikte kendini gösteren şiddetli rüzgâr, Tekirdağ'da esnafa ve vatandaşa zorluk yaşattı.

AA | 04.10.2019 - 18:48..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu.

Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı.

RÜZGAR TABELALARI UÇURDU

Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı.

Trakya'daki sağanak ve rüzgar yağış hayatı felç etti VİDEO

Trakya'daki sağanak ve rüzgar yağış hayatı felç etti

ALT GEÇİTLER SU ALTINDA KALDI

Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Trakya'daki sağanak ve rüzgar yağış hayatı felç etti

Trakya'daki sağanak ve rüzgar yağış hayatı felç etti

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