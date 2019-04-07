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Trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

Malatya'da trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Rukiye K.'ye otomobil çarptı.

DHA | 07.04.2019 - 16:47..
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Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü'nde meydana gelen kazada Eğitim Fakültesi öğrencisi Rukiye K., üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada öğretim görevlisi Şengül G. yönetimindeki otomobil, Rukiye K.'ye çarptı. Kazada, hafif yaralanan Rukiye K., çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rukiye K., müdahalesinin ardından taburcu edilirken, Şengül G.'nin ise polisler tarafından ifadesi alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAMPÜSTE ÖNCELİK YAYANINDIR"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir" dedi.

Trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

Trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

Trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

Trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

Trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

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