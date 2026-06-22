Transfer sezonu ne kadar sürecek? 2026 TFF transfer dönemi takvimi

Takımların yeni kadrolarını oluşturmak için gün saydığı yaz transfer sezonu bugün itibarıyla başladı.

Kulüpler, eksik bölgelerini güçlendirmek ve yeni yıldız adaylarını renklerine bağlamak için çalışmalara hızlı bir başlangıç yaptı.

Takımlar, yerli ve yabancı futbolcuları kadrolarına dahil ederek yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Peki, yaz transfer sezonu toplam ne kadar sürecek ve kulüplerin yeni oyuncularını tescil ettirmesi için tanınan süre tam olarak ne zaman sona erecek? İşte yeni sezona dair transfer takvimi.

Transfer dönemi ne zaman bitecek?

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin detayları paylaşıldı.

Buna göre yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Takımlar, bu süre zarfında yapacakları transferleri TFF bünyesinde tescil ettirebilecekler.

Ara transfer dönemi tarihleri de belli oldu

TFF’nin duyurusuna göre, sezon ortasında gerçekleşecek olan ara transfer dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde noktalanacak.