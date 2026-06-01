Travis Scott'ın İstanbul konserine Hayko Cepkin'den tepki: Herkes hak ettiğini yaşar

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Travis Scott'ın İstanbul konseri, büyük tepki çekti. Bilet fiyatlarının 50 bin TL'yi bulduğu organizasyonda Scott, yaklaşık bir saat geç sahneye çıktı ve 20 dakika sahnede kaldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen konserde Scott, sahnede kaldığı süre boyunca yüzünü aksesuarla örterek göstermedi.

Ünlü rapçi, konser sonunda bazı izleyiciler tarafından yuhalandı.

Şarkıcı Hayko Cepkin de Travis Scott konseriyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Konsere gidenlere de seslenen Cepkin, şunları söyledi:

"ADAMLAR SİSTEMİ ÇÖZMÜŞ"

"Zaten işler playback, yüzünü görseniz ne olur, kıçını görseniz ne olur. Adamlar sistemi çözmüş. Herkes hak ettiğini yaşar. Alışın."