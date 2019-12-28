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Tren vagonu üstüne çıkan çocuk elektrik akımına yakalandı

Tekirdağ'da tren vagonunun üstüne çıkan çıkan çocuk elektrik akımına kapılması sonucunda ağır yaralandı.

İHA | 28.12.2019 - 06:25..
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yanında tren yolu boyunda, park halindeki son tren vagonunun üzerine çıkan 14 yaşındaki E.T., kollarını kaldırınca elektrik akımına kapıldı.

ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ

Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. E.T.’yi yaralı halde gören arkadaşları ise bir anlık şoka girdi.

Tren vagonu üstüne çıkan çocuk elektrik akımına yakalandı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansa bindirerek ilk müdahaleyi yaptı. Üstündeki elbiseleri yanan çocuğun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Tren yolu bölgesine gelen emniyet ekipleri ise bahse konu kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ve İstanbul'a sevk edildiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tren vagonu üstüne çıkan çocuk elektrik akımına yakalandı

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