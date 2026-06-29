Tribünlerin en büyük klasiği: Taraftarlar neden maçta atkı/şal takar?

Futbol maçlarının olmazsa olmazı atkıların hikayesi, sanılanın aksine modadan çok hayatta kalma mücadelesiyle başladı.

19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de futbol maçlarının çoğu dondurucu kış aylarına denk geliyordu.

Taraftarlar da tribünlerde donmamak için evde ördükleri kalın yün atkılara sarılıyordu.

1930’lu yıllara gelindiğinde ise işler değişmeye başladı. Taraftarlar, kendi ördükleri atkılara destekledikleri takımların renklerini işlemeye başladı.

Atkıların bu kadar popülerleşmesinin sebebi aslında pratiklik. Büyük bayrakları taşımak zordu, formalar ise her zaman giymeye uygun değildi.

Oysa atkı hafifti, kolayca katlanabiliyordu ve maç sırasında iki elle havaya kaldırıldığında, tribünde görsel bütünlüğü oluşturan en kolay parçaydı.

Sadece ısınmak için değil, bir aidiyet meselesi

Bugün hava ister 30 derece sıcak olsun, ister karlı bir kış günü yaşansın, taraftarlar boyunlarında atkılarıyla tribündeki yerini alıyor.

Çünkü o atkı artık bir aksesuar değil, bir aidiyetin, takımına duyulan sadakatin ve "bu ailenin bir parçasıyım" demenin en görünür yolu.

Dünyanın dört bir yanındaki statlarda, İngiltere’den Türkiye’ye kadar futbolun konuşulduğu her yerde atkı, stadyum kültürünün en sadık yol arkadaşı.