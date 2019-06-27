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Trump: Boğulan göçmenlerin sorumlusu Demokratlar

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı olarak Meksika sınırını geçerken, Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu baba 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünden Demokratlar'ı sorumlu tuttu.

AA | 27.06.2019 - 07:47..
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G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan kamuoyunu dünden beri yoğun şekilde meşgul eden Martinez ailesinin dramı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump: Boğulan göçmenlerin sorumlusu Demokratlar

"YASAYI BIRAKIP İNSANİ YARDIMLA UĞRAŞIYORLAR"

Söz konusu durumdan ve Oscar Alberto Martinez Ramirez ile kızı Valeria'nın boğularak hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tutan Trump, kendi yönetiminin masum olduğunu savundu.

"Sınırımızda kriz var. Eğer (Demokratlar) ilgili yasayı değiştirirse bu durum hemen çözülebilir. Ben mültecilerle ilgili yasalardaki boşluklara işaret ettim ama onlarsa (Demokratlar) bugün mültecilere insani yardımla uğraşıyorlar." değerlendirmesini yapan Trump, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde devam eden çabaların bir noktaya ulaşmasını beklediğini söyledi.

Trump: Boğulan göçmenlerin sorumlusu Demokratlar

"YASAYI DEĞİŞTİRSEYDİNİZ BU DRAM YAŞANMAZDI"

Martinez ailesinin dramıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Eğer yasayı değiştirseydiniz bu durum olmazdı. Oradaki nehri geçmek çok tehlikeli olabiliyor. Eğer Demokratlar yasayı değiştirirse artık o insanlar (yasa dışı şekilde) gelmezler ve bu şekilde hayatlarını kaybetmezler." dedi.

Martinez ve kızının nehirde boğularak hayatını kaybettiğini gösteren fotoğrafla ilgili yorumu sorulan Trump, "Bu durumdan nefret ettim. Eğer Demokratlar ilgili yasayı değiştirselerdi o baba ve kızının ölümü gibi olaylar olmazdı." dedi.

Trump: Boğulan göçmenlerin sorumlusu Demokratlar

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