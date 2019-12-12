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Trump, Greta'nın sakinleşmesi gerektiğini söyledi

Donald Trump, yılın kişisi seçilen 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı" dedi.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 17:26..
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TIME Dergisi, fenomen hale gelen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi ilan etti.

Time Dergisi'ne 2017 yılında kendisini seçmediği için kızgınlığı bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Greta'nın seçilmesini kıskandı.

"GRETA ÖFKE YÖNETİMİ SORUNU ÜZERİNDE ÇALIŞMALI"

Trump, İklim Ziversi'nde arkasından öfke dolu bakış atarak gündem olan iklim aktivistine şu tweet'i attı: "Çok gülünç. Greta kendisinin öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakinle Greta, Sakinle!"

Trump, Greta'nın sakinleşmesi gerektiğini söyledi

TWITTER BIO'SUNA TRUMP'IN SÖZLERİNİ YAZDI

Genç aktivist, ABD Başkanı'nın kendisine dair eleştrilerini daha önce yaptığı gibi  biografisinde kullandı. Greta bio'suna; "Kendi öfke sorunu üzerinde çalışan bir ergen. Şu sıra sakinleşmek ve güzel bir eski usul filmi arkadaşıyla izlemekle meşgul." yazdı.

Trump, Greta'nın sakinleşmesi gerektiğini söyledi

Trump, Greta'nın sakinleşmesi gerektiğini söyledi

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