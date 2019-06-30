taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Trump ile Kim, silahsızlandırılmış bölgede buluştu

İki lider "silahsızlandırılmış bölge"de el sıkışırken, Trump sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.

AA | 30.06.2019 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüştü.

Trump, Kuzey Kore topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.

"HOŞ OLMAYAN GEÇMİŞİ SONA ERDİRECEK BİR EYLEM"

Kim Jong-un, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Donald Trump da sınırın Kuzey Kore tarafına ayak basan ilk ABD başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kim ile dostluklarını övdü.

Trump ile Kim, silahsızlandırılmış bölgede buluştu

"İLGİNÇ BİR ÖNERİ" DEMİŞTİ, SİLAHSIZ BÖLGEYE GİTTİ

Liderler daha önce Singapur ve Vietnam'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelmişti. G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifinde bulunmuştu. Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

Trump ile Kim, silahsızlandırılmış bölgede buluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

43
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

261
'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

29
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

144
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

15
Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

14
Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi

Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir