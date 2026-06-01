Trump: İran gerçekten anlaşma istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmeler yapan Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak istediğini ve bu anlaşmanın hem ABD hem de Washington ile uyumlu hareket eden ülkeler için fayda sağlayacağını öne sürdü.

“İRAN ANLAŞMA İSTİYOR” MESAJI

Trump, yaptığı paylaşımda, İran ile yürütülen diplomatik temasların olumlu bir çerçevede ilerlediğini belirterek, “İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmanın iki taraf için de kazanç sağlayacağını savunan Trump, sürecin önemine dikkat çekti.

SİYASİ ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Trump, Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçi çevrelerin müzakere sürecine yönelik sürekli eleştirilerde bulunduğunu da ifade etti. Kendisinden zaman zaman süreci hızlandırmasının, zaman zaman ise daha temkinli ilerlemesinin beklendiğini belirten Trump, bu tür yorumların süreci zorlaştırdığını savundu.

Eski başkan, tüm eleştirilere rağmen müzakerelerin sonunda olumlu bir sonuca ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Trump: İran'da ılımlı olmayanları ortadan kaldırdık

NÜKLEER İDDİALARA YANIT

Trump, bir başka açıklamasında ise ABD basınında yer alan İran ile ilgili anlaşma taslağına yönelik iddiaları da reddetti. CNN’in, taslak metinde nükleer konuların yer almadığı yönündeki haberlerine karşı çıkan Trump, metinde İran’ın nükleer silah edinmemesine yönelik açık ifadeler bulunduğunu söyledi.

“NÜKLEER BAŞLIK MERKEZDE YER ALIYOR”

Trump, anlaşma taslağının nükleer meseleleri güçlü ve ayrıntılı şekilde ele aldığını belirterek, metnin önemli bir bölümünün bu konuya ayrıldığını ifade etti. Nükleer silahlanmanın önlenmesinin sürecin temel başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelere ilişkin süreç devam ederken, taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar diplomatik sürecin seyrine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Müzakerelerin geleceğine ilişkin net takvim ise henüz paylaşılmış değil.