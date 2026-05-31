Trump: İran'da ılımlı olmayanları ortadan kaldırdık

ABD’de gündem, Donald Trump’ın İran ve Orta Doğu politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalar oldu. Fox News’e konuşan Trump, İran ordusu ve bölgedeki gelişmelere dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın “etkisiz hale getirme” ifadeleri uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

“ILIMLI OLANLARA DOKUNMADIK” SAVUNMASI

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında İran ordusuna yönelik operasyonlara ilişkin konuşarak, “ılımlı” olarak nitelendirdiği unsurlara dokunmadıklarını iddia etti.

Trump, “Ilımlı olmayan başka kişiler var. Onları etkisiz hale getirdik. Liderlik kademelerindeki çeşitli isimleri de devre dışı bıraktık.” ifadelerini kullandı.

“LİDERLİK KADEMESİNDEKİ İSİMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTIK”

Trump, İran ordusu içinde bazı üst düzey isimlerin hedef alındığını öne sürerek, bu kişilerin askeri yapıda kritik rol oynadığını savundu.

Söz konusu açıklamalar, İran ordusuna yönelik doğrudan müdahale iddiaları nedeniyle diplomatik çevrelerde dikkatle takip edildi.

“IRAK ÖRNEĞİ” İLE GEÇMİŞ SAVAŞLARA ELEŞTİRİ

Trump, açıklamalarında geçmiş ABD müdahalelerine de değinerek Irak savaşını örnek gösterdi. Savaşlarda tüm yapının ortadan kaldırılmasının uzun vadede istikrarsızlığa yol açtığını savunan Trump, bu yaklaşımı eleştirdi:

“Irak’ta yaşananlara bakın. Çok kötü bir iş çıkardık. Bu son derece yanlış ve akılsızca bir şeydi.”

NÜKLEER ANLAŞMA MESAJI

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere de değinen Trump, iki ülkenin “iyi bir anlaşmaya” yakın olduğunu ileri sürdü.

Trump, temel hedeflerinin İran’ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu vurgulayarak, İran’ın da bu konuda bazı adımlar atmayı kabul ettiğini iddia etti.

“YAVAŞ AMA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, hızlı kararların iyi sonuç vermeyeceğini savundu.

“Yavaş ama emin adımlarla istediğimizi elde ediyoruz. Eğer elde edemezsek bunu farklı şekilde sonlandıracağız.” diyen Trump, sürecin henüz tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.

GERİLİM VE DİPLOMASİ ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin İran politikası konusunda hem askeri hem diplomatik seçeneklerin aynı anda masada olduğu yönünde yorumlandı. Uzmanlar, nükleer anlaşma sürecinin seyrinin bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.