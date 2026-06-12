Trump: İran ile savaşı bitirdik, nükleer silah sahibi olmayacaklar

ABD, İran'a karşı savaşını sona erdirmeye hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones'ın telefon üzerinden düzenlenen mitingine katıldı.

Trump, konuşmasında "Bugün İran ile savaşı bitirdik." ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER KONUSUNDA İKNA OLDULAR'

İran ile nükleer silah sahibi olmamaları konusunda uzlaşmaya vardıklarını belirten Trump, şöyle konuştu:

"Duydunuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu."

"ONAY AŞAMASINA GELDİ"

Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'a 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

CENEVRE'DE ANLAŞMA BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın katılımıyla Cenevre'de anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

ABD medyasında anlaşmanın hazırlıkları için ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 nakliye uçağının Avrupa'ya hareket ettiğini iddia eden haberler yayınlandı.

İSRAİL RAHATSIZ

Trump'ın savaşı bitirdiği yönündeki açıklaması İsrail'de rahatsızlığa neden oldu.