Trump, İran'la mutabakatı burada imzaladı: Versay Sarayı'nın ABD için önemi

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ABD ile İran arasında 3,5 ay süren savaş sürecinde sona gelindi.

İki ülke arasında yürütülen uzun bir müzakereler süreci sonrası ortak bir mutabakatta karar kılındı.

İMZALAR ATILDI

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Toplam 14 maddeden oluşan bu mutabakat, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirdi.

TRUMP, VERSAY SARAYI'NDA İMZALADI

ABD Başkanı Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katıldı.

Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Macron'un kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladığı öğrenildi.

Konuya ilişkin görüntüler, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN BAĞIMSIZLIĞININ BİR SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

ABD'nin bağımsızlığının 250. yılına özel, Emmanuel Macron tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'a özel resepsiyon hazırlandı.

Versay Sarayı'nın, 1783 yılında ABD'nin bağımsızlığını resmileştiren anlaşmanın burada imzalanması nedeniyle Fransa-Amerika dostluğunun önemli bir sembolü olarak kabul edildiği belirtildi.

Öte yandan sarayda bulunan Amerikan Bağımsızlık Savaşı Galerisi, Fransa'nın ABD'nin kuruluş yıllarındaki müttefikliğini sembolize etmesi açısından ikili ilişkilerde sembolik bir köprü görevi görür.