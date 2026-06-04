Trump, Netanyahu'ya 'deli' dediğini doğruladı

Lübnan'da sağlanan ateşkese uymayarak çeşitli saldırılarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin geçtiğimiz günlerde dikkat çekici iddialar gündeme taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Lübnan konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle azarladığı ve hakarette bulunduğu bildirildi.

Bu iddialar ilişkin Donald Trump'tan da açıklama geldi.

TRUMP İDDİALARI DOĞRULADI

Katılıdığı bir YouTube programında bu iddiaların doğrudan sorulması üzerine ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile bu şekilde konuştuğunu açık açık itiraf etti.

"Evet, bunu yaptım." diyen Trump, "Kızgın olduğumu söyleyemem. Lübnan'la sürekli kavga etmesinden biraz rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN NETANYAHU'YU AZARLADIĞI İDDİASI

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin çarpıcı bir iddiayı geçtiğimiz günlerde gündeme taşımıştı.

Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump, Lübnan'la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu'ya sinirlendi.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail'in karşılık verme hakkının bulunduğunu belirten Trump, buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin son günlerde Lübnan'da orantısız bir şekilde güç kullandığını ifade etti.

"KAHROLASI DELİ"

Bu durumun İran ile ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump'ın, Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği öne sürüldü.

"BEN OLMASAYDIM HAPİSTE OLURDUN, HERKES SENDEN NEFRET EDİYOR"

Trump'ın ayrıca Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun ise "Tamam, tamam. Her şeyin yolunda olduğundan emin olun." yanıtını verdiği belirtildi.