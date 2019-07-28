taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Trump: Obama yüzünden Beyaz Saray'da kalamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın kurdurttuğu yeni klima sisteminin kendisini rahatsız ettiğinden dem vurdu.

AA | 28.07.2019 - 06:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Obama'nın kurdurduğu klima sistemi nedeniyle Beyaz Saray'dan sık sık gitmek zorunda kaldığını belirtti.

"YA ÇOK SICAK YA DA ÇOK SOĞUK"

Trump, "Obama yönetimi, Batı Kanadı (rezidans) için yeni klima sistemi kurdurdu. Önceki sistem çok iyiydi. Şimdiyse ya çok sıcak ya da çok soğuk oluyor" dedi.

Bundan dolayı Beyaz Saray'dan New Jersey'deki rezidansa gitmek zorunda kaldığını anlatan Trump, bu seyahatlerin tatil için değil, iş amaçlı olduğunun altını çizdi.

Trump: Obama yüzünden Beyaz Saray'da kalamıyorum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

25
Tunç Soyer, sözleriyle Sivaslıları kızdırdı

Tunç Soyer, sözleriyle Sivaslıları kızdırdı

61
Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

16
Kadınlara uyarı: Sanal ortamda aşk tuzağına düşmeyin

Kadınlara uyarı: Sanal ortamda aşk tuzağına düşmeyin

17
Sokak köpeklerinden 'hassas burun'lar çıkarıyor

Sokak köpeklerinden 'hassas burun'lar çıkarıyor

2
Macahel yaylaları doğaseverleri bekliyor

Macahel yaylaları doğaseverleri bekliyor

4
Türkiye'de 3,5 milyon kişi hepatit B taşıyıcısı

Türkiye'de 3,5 milyon kişi hepatit B taşıyıcısı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir