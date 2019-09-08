Trump, Taliban ile barış görüşmelerini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir ABD askeri de dahil olmak üzere 11 kişinin öldüğü Taliban saldırısının ardından barış görüşmelerini iptal etti.

SALDIRI SONRASI İPTAL KARARI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, pazar günü Maryland eyaletindeki Camp David’de önemli Taliban liderleriyle ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gizli bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, “Bu gece ABD'ye geliyorlardı. Maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla Kabil'de askerlerimizden birini ve diğer 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı üstlendiler. Toplantıyı ve barış görüşmelerini hemen iptal ettim.” dedi.

"ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERE GÜCÜNE SAHİP DEĞİLLER"

ABD Başkanı Trump açıklamasının devamında, “Bu çok önemli barış görüşmeleri sırasında eğer bir ateşkese bağlı kalmayarak; 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller.” ifadelerine yer verdi. Taliban’dan ise Trump’ın açıklamalarının ardından henüz bir yanıt gelmedi.

5 BİN AMERİKAN ASKERİNİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLEBİLİR

Geçtiğimiz hafta, Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmesi yapan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, barış görüşmesi sonucu Taliban'la prensipte uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Halilzad, önümüzdeki aylarda yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin Afganistan’dan çekilebileceğini ifade etmişti.