Trump, tweet rekoru kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın etkin Twitter kullanımı, bir kez daha kanıtlandı.

Trump, Twitter hesabından dün 142 tweet attı.

REKOR KIRDI

Böylelikle Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana bir günde en fazla tweet atma rekorunu da kırmış oldu.

HER 88 SANİYEDE BİR TWEET

Trump, Senato'daki azil oturumunun ikinci gününde sadece bir saatte, 41 paylaşım yaparak ne kadar aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu gösterdi. ABD Başkanı'nın tweet'lerini ve konuşmalarını analiz eden Factba.se sitesine göre; Trump'ın bu aralıktaki paylaşımları, her 88 saniyede bir gerçekleşti. Twitter'da 71.4 milyon takipçisi bulunan Trump, çarşamba akşamına kadar yaptığı 120'den fazla paylaşımla da kendi günlük paylaşım rekorunu kırdı.

KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

ABD Başkanı Trump, paylaşımlarının büyük kısmında kendisini savunarak azil soruşturmasının haksızlığını ortaya koymaya çalıştı.