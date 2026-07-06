Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, otelin karşısındaki bir apartmana asılan Filistin bayrağı dikkat çekti.
Ankara, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik tedbirleriyle zirve hazırlıklarını sürdürüyor.
Dünyanın birçok ülkesinden liderlerin katılacağı organizasyon kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde hareketlilik yaşanırken, otelin karşısında bulunan bir apartmanın cephesine asılan Filistin bayrağı çevrede dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
ZİRVE ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Başkentte düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik güçleri, liderlerin konaklayacağı oteller ve toplantı alanlarının çevresinde geniş kapsamlı önlemler aldı.
Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerinin yoğun güvenlik uygulamaları yaptığı gözlendi.
OTELİN KARŞISINDAKİ APARTMANA FİLİSTİN BAYRAĞI ASILDI
Zirve hazırlıkları sürerken, Trump'ın konaklayacağı otelin tam karşısında yer alan bir apartmanın ön cephesine büyük bir Filistin bayrağı asıldığı görüldü.
Bayrak, bölgeden geçen vatandaşların ve çevrede görev yapan basın mensuplarının dikkatini çekerken, kısa sürede çevrede ilgi odağı oldu.