ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan tehdit etmişti.

DOLAR YÜKSELDİ

Tehdit sonrası Dolar/TL 5.80'in üzerine çıktı. Bugün itibarıyla dolar 5.84'ü gördü.

Trump, bugün gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kamera karşısında geçti. Bir gazetecinin, "Kürtlerin güvenliğini sağlayabilecek misiniz?" sorusuna, "Deneyeceğiz." diye cevap veren ABD Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"KÜRTLER TÜRKİYE'NİN DOĞAL DÜŞMANI"

"Kürtlere baktığınızda onlar Türkiye'nin doğal düşmanı. Söylediğim gibi doğal düşmanları var. Bugün birisi yüz yıllardır savaştıklarını söyledi. Bir tarihçi onların yüz yıllardır savaştığını söyledi.

Trump'ın tehditleri devam ediyor VİDEO

"AŞIRI ZARAR GÖRMÜŞ BİR EKONOMİNİN GAZABINA UĞRARLAR"

Ama Türkiye'ye dedim ki; eğer bizim insancıl olarak değerlendirdiklerimizin dışına çıkarlarsa, Hong Kong için de kullanmıştık bu kelimeyi, aşırı zarar görmüş bir ekonominin gazabına uğrarlar. Bunu daha önce de rahip Brunson ile yapmıştım. Rahip Brunson'ı geri vermiyorlardı. Sonuç olarak hızlıca geri verdiler. Para birikimleri rekor seviyede düştü ve başka şeyler oldu."