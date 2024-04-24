Altının onsu 2 bin 327 dolara, gram altın 2 bin 435 liraya yükseldi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlemeye başladı ve altın fiyatlarının artışı da sürüyor.
Yurt içinde altın fiyatları ise ons altına paralel olarak artmaya devam ediyor.
Altının onsu 2 bin 327 dolarda
Dün yüzde 0,2 azalışla 2 bin 322 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 327 dolardan alıcı buluyor.
Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 435 lira
Çeyrek altın: 4 bin 130 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 827 lira
Tam altın: 16 bin 520 lira
Yarım altın: 8 bin 260 lira
Dolar/TL, 32,5740
Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5468'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5740 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün veri gündemi yoğun
Yurt içinde pazartesi günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 9.645,02 puanla tamamlarken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
10.00 Türkiye, nisan ayı kapasite kullanım oranı
10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi
10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi
11.00 Almanya, nisan ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleriHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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