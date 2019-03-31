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Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, ülkesinin sahip olduğu tüm nükleer silahı ABD'ye göndermeyi teklif ettiği belirtildi.

REUTERS | 31.03.2019 - 00:18..
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Reuters'in haberine göre bu teklif, 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşen zirvede dile getirildi. Bu teklifin, Trump'ın, Kuzey Kore'yi tamamen nükleer silahtan arındırma programının bir maddesi olduğu kaydedildi.

Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

KUZEY KORE'Yİ BALİSTİK SİLAHLARDAN "ARINDIRMA" PROGRAMI

Bu programa göre Kuzey Kore, tüm nükleer silahını ABD'ye teslim etmesinin yanında, ülkedeki nükleer altyapıyı, kimyasal ve biyolojik silah geliştirme programlarını, balistik füzeleri ve fırlatma araçlarını tamamen yok etmeli ve çifte amaçlı tüm ilgili fabrikaları kapatmalı. Ayrıca nükleer programda çalışan tüm bilim insanların ve teknisyenlerin ticari alana aktarılması ve ABD ve uluslararası denetçilere, ilgisini çeken tüm tesislere erişimin sunulması teklif edildi.

KİM JONG REDDETTİ, ANLAŞMA OLMADI

Kim Jong-un'un bu teklifi geri çevirdiği, zirvenin planlanandan erken sonlandığı, tarafların somut anlaşmaya varmadığı ve ortak bildiri imzalamadığı kaydedildi.

Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

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Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

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