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TSK, mobil klinikle Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

TSK, Barış Pınarı Harekatı ile özgürleşen Tel Abyad'da yardıma ihtiyacı olan halka çare oluyor.

AA | 26.10.2019 - 12:06..
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TSK, mobil klinikle Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Türkiye'nin özellikle güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için yapılan Barış Pınarı Harekatı geçtiğimiz günlerde başladı.

TEL ABYAD HALKININ YARALARI SARILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri harekat için '150 saat'lik bir mola verdi. Bu arada ise TSK, Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor.

TSK, mobil klinikle Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

YENİ HAYATLARINA BAŞLIYORLAR

Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde ise kendilerini teröristlerden kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor.

Uzun zamandır sağlık hizmeti almakta zorlanan halk için çalışmalarını tamamlayan TSK, terör örgütü mensuplarının yaktığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı.

TSK, Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor VİDEO

"ALLAH TÜRK ASKERİNDEN RAZI OLSUN"

Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk devletine teşekkür ederek, "Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Öte yandan TSK, tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor.

TSK, mobil klinikle Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

Şüpheli görülen araçları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

TSK, mobil klinikle Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

"HÜRRİYET GETİRDİK, KİMSEYİ ZORLAMIYORUZ"

SMO askeri Muhammed Derviş, bölgeye giriş yaptıklarında, şartların insani düzeyin altında olduğunu ifade etti.

Bölge insanının terör örgütü YPG/PKK yüzünden adeta yaşam enerjilerini kaybettiklerini anlatan Derviş, "Şimdi biz burayı terörden temizledik, insanların üstündeki zulmü kaldırdık. PKK'lılar, sivilleri zorla asker yapmışlar. Kadınlara zulmetmişler. Askere gitmeyenlere ceza vermişler, 5-10 bin dolar ceza kesmişler. Biz hürriyet getirdik, kimseyi zorlamıyoruz. İnşallah halk daha da mutlu hale gelecek. Biz geldiğimiz için insanlar 'hoş geldiniz' diyor." Bölge halkından Saliha Aleynur ise teröristlerin çocuklarını militan olmaya zorladıklarını belirterek, "Burada baskı altında yaşıyorduk. Çocuklarımızı Türkiye'ye karşı savaşmaya zorluyorlardı. Onlar askere gitmeyi kabul etmezlerse onları alıp hapise koyuyorlardı, evlerini yakıyorlardı, işkence ediyorlardı. Türkiye geldikten sonra özgür bir şekilde yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız görünüyor, erzak, yiyecek, içecek veriyorlar, sağlık tedavisi yapıyorlar. Her şeyi Türkiye karşılıyor, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

TSK, mobil klinikle Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

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