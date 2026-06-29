TÜBİTAK'tan 170 aday araştırmacı alımı: Başvurular başladı

Bilim ve teknoloji alanında genç yetenekleri araştırma ekosistemine kazandırmayı hedefleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni dönem aday araştırmacı alım sürecini başlattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren enstitülerde görevlendirilmek üzere toplam 170 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ARAŞTIRMA FIRSATI

İlana göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görecek öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Aday araştırmacılar, eğitimlerini sürdürürken TÜBİTAK bünyesindeki bilimsel ve teknolojik projelerde görev alma imkânı elde edecek.

Görevlendirilecek öğrenciler, araştırma faaliyetlerine katkı sunmanın yanı sıra proje geliştirme süreçlerinde de aktif rol üstlenecek.

GÖREV YERLERİ ANKARA VE KOCAELİ OLACAK

Alımı yapılacak aday araştırmacılar, TÜBİTAK'ın farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilecek. Personel, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde (UZAY) yürütülen projelerde görev alacak.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Başvuru şartları, değerlendirme süreci ve diğer ayrıntılar TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi ile Kurumun kariyer başvuru sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar başvurularını, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

GENÇ ARAŞTIRMACILARIN YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Programla, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken araştırma kültürüyle tanışmaları, bilimsel projelerde deneyim kazanmaları ve geleceğin nitelikli araştırmacıları olarak yetiştirilmeleri amaçlanıyor. TÜBİTAK, farklı disiplinlerden öğrencileri yürüttüğü stratejik Ar-Ge projelerine dahil ederek Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesine katkı sağlayacak insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor.