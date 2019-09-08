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Tüfekle oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Sinop'ta tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

AA | 08.09.2019 - 11:09..
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Sinop'un Boyabat ilçesi Çulhalı köyünde aile fertleri bahçede meyve toplarken kardeşi Mustafa A. (6) ile eve giren A.A. (8), tüfekle oynamaya başladı. A.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki kardeşi Mustafa A. yaralandı.

ANNE VE BABA EVDE YOKTU

Tüfeğin patlama sesinin ardından eve koşan baba Osman A. ve anne Sultan A., yaralı buldukları çocukları için sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Mustafa A.'yı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Küçük çocuk buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Mustafa A., kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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