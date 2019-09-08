Tüfekle oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

1 2 bin 500 su kaplumbağası gümrükte ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağasına el konuldu.

2 Adil Rami, Fenerbahçe yönetimine söz verdi Pamela Anderson'la yaşadığı ilişki nedeniyle spordan çok magazin basınınında yer alan Adil Rami, ABD'li modelden ayrıldığını ve bundan sonra sadece futbola konsantre olacağına söyledi.

3 Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan öldü Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

4 17 bin TL ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Bilecik’teki evinin bahçesinde 17 bin liralık sermaye ile keçi alıp, süt ve peynir üreten ev hanımı, şimdilerde istenilen siparişlere yetişemiyor.

5 Trump, Taliban ile barış görüşmelerini iptal etti ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’da bir ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Taliban’la barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.

6 Bülent Ersoy bekarlıktan şikayetçi Türk sanat müziğinin divası, "Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşının üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar yani dul kaldım." dedi.