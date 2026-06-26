Tuğçe Tayfur açıkladı: Boşanıyorum

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla hep gündemde.

Geçtiğimiz yıllarda 3. evliliğini Muhammet Aydın ile yapan Tuğçe Tayfur'un, ihanete uğradığı ileri sürüldü. Sorunları çözerek evliliğine devam eden Tayfur, istediği mutluluğu yakalayamadı.

KADINLAR HEP AYNI MEKANA GÖTÜRÜYOR İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Tuğçe Tayfur ile evli olan Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu mekana, 'yüksek hesap' aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Kadınların, işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur’un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın, gözaltına alınmıştı.

Aydın hakkında, 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

"BOŞANIYORUZ"

Bu yaşanan son olaydan sonra Tayfur ve Muhammet Aydın'dan kötü haber geldi. Daha önce evliliklerindeki sorunları çözen ikili, boşanma kararı aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Muhammet Aydın'la olan evliliğimi bitirme kararı aldım. Her iki taraf için de hayırlısını diliyorum. İki kızımın en az zararla bu süreci atlatmasını istiyorum. Herkesten bunun için anlayış bekliyorum." dedi.