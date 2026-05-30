Tunceli'de ayı saldırısında yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Hozat ilçesinde ayı saldırısında yaralanan Erdem Boztaş, bölgenin arazi koşulları nedeniyle ambulans helikopterle bulunduğu yerden alındı. Hastaneye kaldırılan Boztaş tedavi altına alındı.
Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Kozluca köyü kırsalında, öğle saatlerinde Erdem Boztaş ayı saldırısına uğradı.
Boztaş, ayı saldırısında yaralandığını ekiplere ihbar etti.
HELİKOPTERLE MÜDAHALE
Arazinin ulaşım açısından güçlük oluşturması nedeniyle ekipler tarafından helikopterle müdahale kararı alındı.
Malatya'dan havalanan ambulans helikopter, Kozluca köyüne iniş yaparak yaralıyı bulunduğu bölgeden aldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İlk müdahalesi yapılan Boztaş, helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)