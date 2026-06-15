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Tunceli'de ayının piknik masasına dadandığı anlar

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan bir grup, bozayının aniden yanlarına gelmesiyle uzaklaştı. Ayı ise piknik masasına ne var ne yok her şeyi yedi.

DHA DHA
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, piknik yapan bir grubun masasına ayı dadandı. 

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Halvori mevkiinde piknik yapan bir grup, bozayıyla karşılaştı.

Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı.

MASAYI DAĞITTI

Piknik masasının yanına gelen ayı, yiyecekleri yedi.

Bir süre bölgede dolaşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.

KAYDA ALINDI

Yaşananlar, Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, ayının piknik masasındaki yiyecekleri yediği ve bölgede gezindiği görüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)