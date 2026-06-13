Tunus'ta Nahda yöneticilerine ağır cezalar

Tunus'ta son yıllarda iktidar ile muhalefet arasındaki gerilimin merkezinde yer alan davalardan biri daha sonuçlandı. Ülkenin en büyük muhalif siyasi oluşumlarından Nahda Hareketi'nin Bace kentindeki bazı yöneticileri hakkında görülen davada, İstinaf Mahkemesi çeşitli hapis cezalarına hükmetti. Karar, ülkede yargının bağımsızlığı ve siyasi davalar konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

"BACE DOSYASI" DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Nahda Hareketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunus İstinaf Mahkemesi Terör Davalarına Bakmakla Görevli Ceza Dairesi, kamuoyunda "Bace Dosyası" olarak bilinen dava kapsamında parti yöneticileri hakkında kararını verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkında "devlete karşı komplo kurma" ve "bir kamu görevlisine asılsız isnatlarda bulunma" suçlamalarıyla 10 yıl ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Bazı isimler hakkında ise ceza sürelerinin ardından uygulanacak idari gözetim tedbirleri kararlaştırıldı.

NAHDA: SOMUT DELİL ORTAYA KONULMADI

Nahda Hareketi, kararın ardından yayımladığı açıklamada soruşturmanın isimsiz bir ihbar üzerine başlatıldığını belirtti. Açıklamada, soruşturma süresince hazırlanan inceleme ve bilirkişi raporlarının suçlamaları desteklemediği öne sürüldü.

Parti, yargılama boyunca sanıklar aleyhine herhangi bir somut suç unsurunun ortaya konulamadığını savunurken, davanın hukuki değil siyasi gerekçelerle yürütüldüğünü iddia etti.

Açıklamada ayrıca, mahkeme kararlarının muhalefeti baskı altına alma amacı taşıdığı ileri sürülerek verilen cezalar sert ifadelerle eleştirildi.

TUNUS MAKAMLARINDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kararın açıklanmasının ardından Tunus hükümeti veya yargı makamlarından resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Ancak Tunuslu yetkililer daha önce benzer davalarla ilgili yaptıkları açıklamalarda, yargılanan kişilerin siyasi görüşleri nedeniyle değil, yürürlükteki yasalar kapsamında suç teşkil ettiği değerlendirilen eylemler nedeniyle mahkeme önüne çıkarıldığını savunmuştu.

İLK DERECE MAHKEMESİ DE CEZA VERMİŞTİ

Söz konusu dava, Nahda Hareketi'nin Bace kentindeki teşkilatını hedef alan soruşturmanın ardından açılmıştı.

Parti yönetimi, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, aynı dosya kapsamında ilk derece mahkemesinin 9 parti yöneticisine 2 yıldan 12 yıla kadar değişen hapis cezaları verdiğini duyurmuştu.

İstinaf Mahkemesi'nin son kararıyla birlikte davanın yargı sürecinde önemli bir aşama daha geride bırakılmış oldu.

GÖZALTILAR 2023 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Davanın temelini oluşturan süreç Mart 2023'te başlamıştı. Nahda Hareketi, o dönemde Bace Bölge Sekreteri Muhammed Salih Bualaki'nin yanı sıra bazı parti yöneticileri ve bir sendika temsilcisinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Parti yönetimi, gözaltıları muhalif siyasi faaliyetleri sınırlandırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirirken, güvenlik ve yargı makamları işlemlerin hukuki çerçevede yürütüldüğünü belirtmişti.

TUNUS'TA SİYASİ DAVALAR TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Son yıllarda Tunus'ta çok sayıda muhalif siyasetçi, aktivist ve eski devlet görevlisi hakkında açılan davalar ülke gündeminde önemli yer tutuyor. Muhalefet çevreleri bu soruşturmaların siyasi amaçlı olduğunu ve iktidar karşıtı isimleri etkisizleştirmeyi hedeflediğini öne sürerken, hükümet kanadı ise yargının bağımsız şekilde çalıştığını ve tüm süreçlerin hukuk kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü savunuyor.

Nahda yöneticileri hakkında verilen son kararın da ülkedeki siyasi kutuplaşma ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını daha da alevlendirmesi bekleniyor.